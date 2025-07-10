Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Тульской областью

Повреждения получил припаркованный автомобиль, отметил глава региона Дмитрий Миляев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший Тульскую область. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Миляев уточнил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор также добавил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.