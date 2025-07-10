10 июля, 22:54
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Тульской областью

Повреждения получил припаркованный автомобиль, отметил глава региона Дмитрий Миляев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

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"Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший Тульскую область. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Миляев уточнил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор также добавил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА. 

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