В Курской области из-за атаки БПЛА на предприятии начался пожар

Врио главы региона Александр Хинштейн отметил, что пострадавших нет

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Пожар начался в производственных помещениях предприятия ООО "Псельское" в результате атаки украинского беспилотника в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника", - написал он.

Врио главы региона добавил, что пострадавших нет.