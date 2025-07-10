На Камчатке задержали браконьеров с уловом лососей на сумму свыше 1,4 млн рублей

В отношении нарушителей возбудили административные дела

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Инспекторы межрайонного отдела оперативного госконтроля и надзора Северо-Восточного территориального управления на Камчатке задержали троих браконьеров с уловом лососей на общую сумму свыше 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"В ходе рейдовых мероприятий были задержаны трое жителей края, осуществлявших вылов водных биоресурсов с использованием плавсредств и запрещенных орудий лова, без наличия соответствующих лицензий. При осмотре у одного из нарушителей обнаружено почти 20 кг икры лососевых видов рыб, у второго - 9 экземпляров нерки, 2 экземпляра кеты и 5 экземпляров гольца, у третьего - экземпляр нерки, экземпляр горбуши и 14 экземпляров кеты. Общий ущерб, нанесенный рыбным запасам, оценивается свыше 1,4 млн рублей", - рассказали в управлении.

Весельные лодки, сплавные сети, незаконно добытая рыба и икра изъяты и переданы на ответственное хранение. В отношении нарушителей возбуждены административные производства, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.