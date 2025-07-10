AFP: суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции

Представитель пожарной службы предположил, что 41-метровое судно затонет, сообщило агентство

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Суперъяхта Sea Lady II под мальтийским флагом загорелась в порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в пожарной службе.

Огонь на пришвартованной яхте вспыхнул по неизвестной причине 10 июля около 20:15 по местному времени (21:15 мск). Пожарные испытывают трудности с тушением, поскольку не могут попасть на борт. Данных о пострадавших пока не поступало. Были установлены барьеры для защиты акватории от загрязнения.

Представитель пожарной службы предположил, что 41-метровое судно затонет.