Гладков: в Белгородской области с начала СВО восстановили 41 тыс. квартир после обстрелов

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением около 5 тыс. домов и квартир, отметил губернатор региона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 41 тыс. квартир и частных домов, которые были повреждены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область с начала СВО, удалось восстановить. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы с 24 февраля 2022 года восстанавливаем жилье, буквально с первого дня [СВО]. И этот процесс на сегодняшний день продолжается. Мы восстановили уже порядка 41 тыс. квартир и частных жилых домов", - сказал он.

Гладков добавил, что в настоящее время специалисты занимаются восстановлением около 5 тыс. домов и квартир, в том числе в Краснояружском районе.

Гладков ранее подчеркивал роль президента РФ Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.