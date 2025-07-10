Во Владимирской области тушат пожар на площади 800 кв. м

Как сообщили в МЧС по региону, загорелось неэксплуатируемое здание в Собинке

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС тушат пожар на площади 800 кв. м в городе Собинка Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"11.07.2025 в 00:16 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого строения по адресу: г. Собинка, Рабочий проспект, строение 1К, на предварительной площади 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 31 человек личного состава.