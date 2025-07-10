Гладков: в Белгородской области восстановили около 14 тыс. поврежденных ВСУ автомобилей

Как сообщил губернатор региона, за поврежденные автомобили выплатили уже порядка 4 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 14 тыс. автомобилей, которые были повреждены в результате атак ВСУ на Белгородскую область, удалось восстановить. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы единственный регион в РФ, который восстанавливает, например, транспорт, исходя не из выплат в 10-20 тыс. за поврежденное или разрушенное, а исходя из рыночной оценки. Мы выплатили уже порядка 4 млрд рублей - это порядка 14 тыс. автомобилей", - сказал он.

Гладков ранее подчеркивал роль президента РФ Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.