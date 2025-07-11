На Чукотке произошел разлив нефтепродуктов в грунт возле озера

Арендатор земельного участка приступил к ликвидации последствий ЧП

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов зафиксирован в северной части Билибино на Чукотке, ГСМ попали в грунт возле озера, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Зафиксированы следы проникновения нефтепродуктов в грунт вблизи находящегося рядом озера. Подтверждено повреждение емкостей нефтепродуктов. Установлено виновное лицо. Изъяты образцы почвенного грунта для установления объема утечки ГСМ и размера причиненного вреда окружающей среде", - рассказали в администрации города.

В настоящий момент протекание нефтепродуктов ликвидировано, границы поврежденного земельного участка опаханы, места разлива обработаны сорбентом.

Арендатор земельного участка приступил к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия, направленные на привлечение нарушителя к ответственности.