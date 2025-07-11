В Хабаровском крае все подтопленные территории освободились от воды

Дорожные службы организовали работы по ремонту и восстановлению ранее размытых участков для обеспечения проезда

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Вода сошла со всех дворов, огородов и дорог в подтопленных из-за паводков на реках поселениях в Хабаровском крае, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В конце прошлой и начале этой недели в регионе прошли сильные дожди, что привело к резкому подъему уровней воды в реках и ручьях в разных районах. Подтопило дворы, огороды, дороги в поселениях и между ними.

"Все оставшиеся участки дорог освободились от воды. Дорожными службами организованы ремонтно-восстановительные работы на ранее размытых участках для обеспечения проезда. Подтопленных территорий в регионе нет", - проинформировали в МЧС.

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, накануне подъемы уровней воды на 20-66 см в сутки наблюдались на реках Кур, Амгунь, Нимелен, Уда. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам. Подтоплена пойма рек Бурея, Манома, Амгунь, Сукпай, Нимелен, Кур, Гур на глубину 0,1-1,4 м. На Амуре у Хабаровск уровень на отметке 164 см, в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.