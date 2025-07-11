На Камчатке по факту совершения коррупционного преступления под суд пойдут пять человек

Размер взятки составил более 9 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту дачи и получения взятки в размере 9 млн рублей при благоустройстве сквера в столице края в рамках реализации нацпроекта. По суд пойдут пять человек, сообщает управление СК России по региону.

По версии следствия, в 2024 и 2025 годах, должностные лица бюджетного учреждения в лице директора и ведущего инженера совместно с двумя предпринимателями получили от 41-летнего генерального директора строительной компании, которая выполняла работы по благоустройству сквера в Петропавловске-Камчатском, взятку в сумме более 9 млн рублей за лояльное отношение к приемке работ по указанному муниципальному контракту и общее покровительство.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по факту дачи взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и в отношении двух предпринимателей и двух должностных лиц бюджетного учреждения по факту получения взятки в особо крупном размере за заведомо незаконные действия (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщает ведомство.

Уточняется, что финансирование муниципального контракта осуществлено в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Преступление выявлено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю.