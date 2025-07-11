Экспертиза не подтвердила причастность замглавы ФТС к совершению преступления

Согласно стенограмме, Елена Ягодкина не располагала информацией о том, что на момент продления обязательств у компании ООО "Вино Град" отсутствовала лицензия на поставки алкогольной продукции, говорится в материалах дела

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Судебно-лингвистическая экспертиза, проведенная в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя главы ФТС России Елены Ягодкиной о превышении должностных полномочий, не подтвердила ее причастность к преступлению. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в суде, с которыми ознакомился ТАСС.

"Согласно выводам лингвистической экспертизы, Ягодкиной не было известно о допущенных нарушениях при продлении срока исполнения обязательств при отсутствии лицензии у ООО "Вино Град", - говорится в экспертизе.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий в рабочем кабинете Ягодкиной была сделана аудиозапись ее беседы с заместителем Ромашкиным Д. А. Согласно стенограмме, представленной в заключении экспертов, Ягодкина не располагала информацией о том, что на момент продления обязательств у компании ООО "Вино Град" отсутствовала лицензия на поставки алкогольной продукции.

По версии следствия, Ягодкина, занимая должность руководителя главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний - ООО "Вино град" и ООО "Флиан". Они использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции.

Это повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере более 261 млн рублей, налога на прибыль в размере 114 млн рублей.