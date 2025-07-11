В РФ из Индонезии экстрадировали разыскиваемого за торговлю данными россиян

С 2022 года гражданин России находился в международном розыске

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Индонезия выдала России обвиняемого в торговле персональной информацией россиян, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных российских государственных органов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Индонезия экстрадирован гражданин РФ. Он обвиняется в получении взятки и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенных в составе организованного преступного сообщества", - сказала она.

Волк добавила, что в 2019 году злоумышленник вступил в преступное сообщество, которое среди прочего занималось торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных российских государственных органов.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело (ст. 137, 210 и 290 УК РФ). В марте 2022 года обвиняемого объявили в международный розыск. Благодаря задействованию каналов Интерпола сотрудниками российского бюро совместно с коллегами из УМС МВД России было установлено, что разыскиваемый находится в Индонезии. В июне 2025 года он был задержан.

"Ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о выдаче фигуранта зарубежными партнерами было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Денпасар обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - подытожила Волк.