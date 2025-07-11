В Хабаровском крае цианосодержащая пульпа попала в реку Ул

Утечку устранили, отметил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Сбой технологического процесса с порывом пульпопровода произошел на золотодобывающем предприятии "Многовершинное" в Хабаровском крае, пульпа попала в реку Ул. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

"В результате отключения электричества произошел сбой технологического процесса с прорывом пульпопровода на территории АО "Многовершинное", в результате чего цианосодержащая пульпа попала в реку Ул", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, утечка устранена, предприятие проводит мероприятия по сбору пульпы и ее возврату в хвостохранилище.

"Окружающей среде ничего не угрожает. На место в ближайшее время выедет сотрудник Росприроднадзора, чтобы взять пробы и дать объективную оценку происшествия. <...> Попросил подключиться также Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру. Администрация района со мной на постоянной связи", - добавил министр.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о прорыве пульпопровода и загрязнении реки Ул в рабочем поселке Многовершинный. Прокурор даст оценку действиям и решениям предприятия и органов контроля, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.