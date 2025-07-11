В Приамурье из-за взрыва водонагревателя в квартире погиб человек

Из дома эвакуировали 38 жителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Взрыв водонагревателя произошел в квартире жилого дома в селе Пригородное Белогорского округа Амурской области. Погиб один из жильцов, повреждены 10 квартир, сообщили в прокуратуре региона.

"11 июля 2025 года в 07:08 (01:08 мск) в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади. Еще девять квартир имеют повреждения. В результате происшествия один человек с травмами доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии умер, 38 человек эвакуированы", - говорится в сообщении.

Для жильцов дома развернут пункт временного размещения. Организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.