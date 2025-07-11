В Приамурье задержали иностранца со слитками золота стоимостью 89 млн рублей

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в июле иностранный гражданин, следуя в пассажирском поезде сообщением Москва - Владивосток, незаконно перевозил в рюкзаке 10 слитков золота общей массой более 10 кг

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Иностранец незаконно перевозил 10 слитков золота стоимостью 89 млн рублей в рюкзаке в Приамурье, его арестовали. Об этом сообщили в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В июле текущего года иностранный гражданин, следуя в пассажирском поезде сообщением Москва - Владивосток, незаконно перевозил в рюкзаке 10 слитков золота общей массой более 10 килограммов, стоимостью свыше 89 млн рублей, которые у него были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября.