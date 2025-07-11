В Липецкой области из-за упавшего БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, один человек погиб и еще один получил ранения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате падения беспилотника на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Артамонов уточнил, что на месте происшествия находится глава района, задействованы все оперативные службы. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - отметил он.