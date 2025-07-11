На территории лесного фонда Забайкалья действующих лесных пожаров нет

Как сообщили в Минприроды региона, с 11 июля посещение лесного фонда на всей территории Забайкальского края не ограничено

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Режим ограничения посещения леса снят в Забайкалье после отмены ЧС федерального уровня. На территории лесного фонда края действующих лесных пожаров нет, сообщили в Минприроды региона.

"10 июля закончился срок действия постановления губернатора Забайкальского края №320 от 19 июня 2025 года об ограничении посещения лесов и въезда в них транспортных средств. С 11 июля посещение лесного фонда на всей территории Забайкальского края не ограничено", - говорится в сообщении.

Ранее в крае был отменен режим ЧС федерального уровня, действовавший с 14 апреля.

"По состоянию на 11 июля на территории лесного фонда Забайкальского края действующих лесных пожаров нет", - отметили в Минприроды.

Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 млн га. Для тушения возгораний были задействованы порядка 2 тыс. десантников-пожарных ФБУ "Авиалесоохрана", а также авиаотделений Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Мурманской и Свердловской областей, Республик Карелия, Тыва и Хакасия, Омской, Новосибирской и Архангельской областей, а также Приморского края.