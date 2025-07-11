В Приангарье погибли два человека при падении параплана в воду

Как сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России, по факту произошедшего завели уголовное дело

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в Иркутской области при падении параплана в воду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

"В Иркутской области по факту падения параплана, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в ночь на пятницу в заливе Дондир Братского водохранилища. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.