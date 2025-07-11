В Приморье подросток зашел в море и не вернулся

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по факту завели уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Подросток в Приморском крае купался в бухте Уссурийского залива и не вернулся на берег. Организованы поиски, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"16-летний подросток, находившись в компании сверстников, зашел в воду в бухте Уссурийского залива и не вернулся на берег. Организованы поисково-спасательные мероприятия", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела следственными органами по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также прокуратура даст оценку в связи с инцидентом. В том числе будет оценена деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.