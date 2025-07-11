На Камчатке завели дело по факту нападения своры бездомных собак на ребенка

Как сообщили в СК по региону, мальчику оказана медицинская помощь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нападения бездомных собак на ребенка возбуждено на Камчатке, мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщает управление СК России по региону.

По предварительным данным, в городе Вилючинске несколько бездомных собак напали на 11-летнего мальчика, который выгуливал свою собаку, и причинили ему укушенную рану.

Мальчику оказана медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

"Территориальным следственным отделом СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту нападения нескольких бесхозных собак на 11-летнего ребенка (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Органом следствия устанавливаются детали случившегося, а также лица, ответственные за отлов бесхозных собак, расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.