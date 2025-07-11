В Ельце и Елецком районе отменили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА была объявлена в 23:32 мск 10 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Ельца и Елецкого района Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Ранее Артамонов сообщил, что сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По его словам, один человек погиб, еще один получил ранения.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для Ельца и Елецкого района. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области", - написал он.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Ельце и Елецком районе в 23:32 мск 10 июля.