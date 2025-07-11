В Красноярске четверых полицейских подозревают в превышении полномочий

Как сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, при подтверждении вины фигуранты будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Четверых инспекторов отдела по вопросам миграции в Красноярске подозревают в превышении должностных полномочий. Им инкриминируют передачу данных о мигрантах постороннему, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год инспекторы отдела по вопросам миграции, имея доступ к служебному компьютеру, в котором содержалась база данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, выгружали информацию в отношении них, содержащую анкетные и паспортные данные, сведения о трудовой деятельности, информацию о привлечении к административной ответственности, и за денежное вознаграждение, незаконное оказание услуг имущественного характера и иных неимущественных благ предоставляли сведения жителю Красноярска", - рассказали в ведомстве.

Мужчина использовал эту информацию для организации незаконного пребывания мигрантов на территории России. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

В свою очередь в региональном главке МВД сообщили, что факты передачи информации были установлены сотрудниками УФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности полиции. Сейчас в отношении полицейских проводится проверка. "При подтверждении вины фигуранты будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркнули в управлении.

Сейчас полицейские задержаны и отстранены от выполнения своих обязанностей.