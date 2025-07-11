Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели пятерых человек в ДТП в Севастополе

По последним данным, в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля - жительницы Крыма 2005-2007 годов рождения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП с микроавтобусом в городе Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля - жительницы Крыма 2005-2007 годов рождения. Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).