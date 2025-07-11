В Таганроге объявляли воздушную опасность

Глава города Светлана Камбулова рекомендовала покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Воздушная опасность вводилась на территории Таганрога, работают силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщала глава города Светлана Камбулова.

"Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!" - написала она.

Позже Камбулова сообщила об отмене воздушной опасности в регионе.

В новость были внесены изменения (07:24 мск) - добавлена информация об отмене режима опасности.