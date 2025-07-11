ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военнослужащего в секторе Газа

Количество погибших военных Израиля за время нового витка ближневосточного конфликта составило 890 человек, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в ходе боевых действий против подразделений палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее информации, 21-летний капитан Рей Биран, командир группы разведывательного подразделения бригады "Голани", погиб в результате взрыва в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа. С учетом этих данных количество погибших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 890.

18 мая этого года ЦАХАЛ объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.