На территории Липецкой области отменили воздушную опасность

Угроза атаки БПЛА была объявлена в 23:32 мск 10 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МЧС по региону.

"Отбой желтого уровня воздушной опасности для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По его словам, один человек погиб, еще один получил ранения. Также Артамонов сообщил, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Ельца и Елецкого района Липецкой области, при этом сохраняется желтый уровень воздушной опасности на всей территории региона.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Ельце и Елецком районе в 23:32 мск 10 июля.