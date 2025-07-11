Гладков: в Белгородской области из-за ВСУ повреждены более 400 соцобъектов

По словам губернатора региона, власти стараются подходить к оценкам стоимости по развитию белгородского приграничья только с обоснованными цифрами

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 400 объектов социальной инфраструктуры повреждены в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Нанесен ущерб жилью, социальным объектам, например, количество поврежденных социальных объектов - домов культуры, школ, детских садов, других учреждений - превышает уже 400. Мы уже почти посчитали, сколько средств нам необходимо для восстановления, мы посчитали, какое количество денег нужно на восстановление дорог", - сказал он.

По словам Гладкова, власти стараются подходить к оценкам стоимости по развитию белгородского приграничья только с обоснованными цифрами. Обсчет должен исходить из проектно-сметной документации, подтвержденной государственной экспертизой. "Ни в одном регионе этих цифр нет, в том числе у нас, за исключением того, что у нас есть понимание объем ущерба, который нанесли ВСУ экономике, промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, сельскохозяйственным предприятиям", - добавил глава региона.

Вячеслав Гладков ранее подчеркивал роль президента РФ Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован 12 июля в 15:00 мск.