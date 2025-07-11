Главе новосибирского Минпромторга Гончарову продлили срок отстранения от должности

По версии следствия, он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту бойцам в зону спецоперации

НОВОСИБИРСК 11 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил срок отстранения от должности министру промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрею Гончарову, обвиняемому в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска срок временного отстранения обвиняемому Гончарову от должности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области продлен на период предварительного следствия по уголовному делу", - говорится в сообщении.

Дело в отношении министра возбуждено по п. "в", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту бойцам в зону спецоперации. Ущерб по делу оценивается в 95 млн рублей. 15 мая суд заключил Гончарова под стражу, 9 июля арест был продлен на три месяца.

Другими фигурантами дела, обвиненными в мошенничестве, стали директор ООО "Росэкспресс" Дмитрий Смирнов и учредитель той же фирмы Дмитрий Каледа. Компания активно оказывала поддержку по линии СВО, в октябре она и Минпромторг закупили мотоциклы высокой проходимости для отправки в зону проведения спецоперации.