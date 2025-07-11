В Приморье экс-руководители предприятий присвоили госимущество стоимостью 7,6 млрд рублей

На имущество обвиняемых наложили арест на сумму 377 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Три руководителя различных предприятий незаконно присвоили принадлежащие государству полезные ископаемые при производстве борсодержащей продукции, а также похитили денежные средства, подлежащие уплате в федеральный бюджет. Общий ущерб от их деятельности составил 7,6 млрд рублей, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По версии следствия, в период с декабря 2011 года по сентябрь 2022 года злоумышленники незаконно присвоили принадлежащие государству полезные ископаемые при производстве борсодержащей продукции. Кроме того, ими были похищены денежные средства одного из предприятий, а также средства, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации. Причиненный ущерб составил 7 млрд 655 млн рублей", - сообщила Волк.

Она добавила, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 377 млн рублей, приняты обеспечительные меры в отношении имущества ряда предприятий на сумму свыше 3 млрд 700 млн рублей. Предприятия обратили в доход Российской Федерации.