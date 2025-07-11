В Югре ОПГ обвиняют в краже 1,5 млн рублей с помощью IT-программы

Уголовное дело передали в суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Организатор и четверо участников организованной преступной группы из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа обвиняются в краже свыше 1,5 млн рублей у более 40 жителей России с помощью вредоносной программы, которая устанавливалась на мобильные телефоны пострадавших. Уголовное дело передано в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура города Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и четверых участников организованной преступной группы. Обвиняемые с июня 2024 года по февраль 2025 года <…> пересылали вредоносную компьютерную программу потерпевшим под предлогом заполнения данных с целью дистанционного трудоустройства. После ее установки они получали доступ к личной информации граждан: кодам, паролям банковских приложений, кабинетам "Госуслуг", находящихся на мобильных телефонах, после чего совершали хищения денежных средств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от действий обвиняемых пострадало более 40 граждан, проживающих в различных регионах России, а также 6 микрофинансовых организаций. Размер похищенных у них денежных средств превысил 1,5 млн рублей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 273 УК РФ (распространение и использование вредоносных компьютерных программ), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.