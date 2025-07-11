В Новосибирске суд приговорил школьницу к шести годам за попытку убийства

Как сообщили в областной прокуратуре, кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей, взыскал с подсудимой 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением

НОВОСИБИРСК 11 июля. /ТАСС/. Новосибирский районный суд вынес приговор несовершеннолетней жительнице региона, признанной виновной в покушении на убийство 13-летней девочки. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщили в облпрокуратуре.

"Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей, взыскал с подсудимой 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СУ СКР по Новосибирской области, 1 октября 2023 года девочки находились в лесу в Новосибирском районе, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 15-летняя школьница, взяв канцелярский нож, ранила потерпевшую. Довести умысел на убийство до конца ей не удалось, поскольку девочка притворилась мертвой, а обвиняемая, решив, что та скончалась, ушла с места совершения преступления. Потерпевшую нашел полицейский, и ей была оказана своевременная медицинская помощь.