В Иркутске возбудили дело о нарушении прав жильцов аварийного дома

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что в Иркутске разрушается двухэтажный многоквартирный дом на два подъезда

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Следственные органы управления СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о нарушении жилищных прав жильцов дома, который находится в аварийном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что жители одного из домов, расположенных на улице Клары Цеткин в Иркутске, проживают в ненадлежащих условиях. Следственными органами СУ СК России по Иркутской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Иркутске разрушается двухэтажный многоквартирный дом на два подъезда. Как рассказывают жильцы, в одном из подъездов сгнил пол, лестница частично разрушена, на стенах появился грибок, а в период отопительного сезона в подъезде стоит пар. По словам местных жителей, управляющая компания уходит от ответственности в вопросе капитального ремонта.

Прокуратура Свердловского района Иркутска начала проверку по сообщению о нарушении прав жильцов, а также проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Кирпичный дом был построен в 1947 году. В нем 12 квартир.