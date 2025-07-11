УФСБ России по Челябинской области выявило межрегиональную коррупционную сеть

Должностное лицо за деньги передавал представителям коммерческих организаций служебную информацию о нарушениях, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с центральным аппаратом спецслужбы выявили межрегиональную коррупционную сеть, участником которой стал работник Ростехнадзора в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он получил свыше 3,5 млн рублей в качестве взятки от коммерсантов, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

"Выявлена межрегиональная коррупционная сеть, участниками которой являлись главный государственный инспектор по государственному строительному надзору Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор, г. Санкт-Петербург) и представители коммерческих организаций, специализирующихся на оказании возмездных услуг", - сказали в управлении.

По данным ФСБ, должностное лицо с 2017 по 2023 год за денежное вознаграждение передавал представителям коммерческих организаций служебную информацию о нарушениях, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий. В дальнейшем участники преступной группы склоняли строительные компании к заключению договоров на оказание услуг по научно-техническому сопровождению. За совершенные преступные действия государственный инспектор получил взятку в виде денег от коммерческих организаций в общей сумме более 3,5 млн рублей.

В управлении добавили, что на основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ СК России в отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), в отношении взяткодателей - по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере).

В пресс-службе сообщили, что в отношении должностного лица Басманным районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.