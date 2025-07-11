Новорожденный слоненок парализовал движение поездов на востоке Индии

Железнодорожное сообщение в штате Джаркханд прервалось на два часа

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июля. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение прервалось на два часа в штате Джаркханд в Индии из-за начавшихся на путях родов у слонихи. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.

Поезду Indian Railways пришлось остановиться в Джаркханде, когда машинист заметил беременную слониху. Состав оставался неподвижным более двух часов, позволив ей родить детеныша, после чего мать и новорожденный слоненок ушли в лес.

Министр окружающей среды Индии Бхупендер Ядав опубликовал видео на своей странице в X, заявив, что это свидетельство того, как человек и природа могут сосуществать.

"Помимо новостей о конфликтах между людьми и животными, рад поделиться этим примером гармоничного сосуществования людей и животных. Поезд в Джаркханде ждал два часа, пока слониха родит детеныша. На видео видно, как они спокойно ушли", - написал он.

Министр также воспользовался возможностью, чтобы подчеркнуть продолжающиеся совместные усилия различных государственных органов по охране дикой природы. Он отметил, что Министерство окружающей среды и Индийские железные дороги совместно обследовали 3,5 тыс. км путей по всей Индии и выявили более 110 участков, где животные пересекают железнодорожное полотно. Эти зоны теперь находятся под пристальным наблюдением, чтобы предотвратить несчастные случаи. "Приятно видеть, как эти усилия приносят такие трогательные результаты", - добавил Ядав.