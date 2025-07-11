ТЭЦ в Пензе возобновила работу после пожара

По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 100 кв. м

ПЕНЗА, 11 июля. /ТАСС/. ТЭЦ-1 в Пензе возобновила свою работу после возгорания трансформатора. Об этом сообщается в телеграм-канале местного филиала компании "Т плюс".

"Пензенская ТЭЦ-1 возобновила свою работу. Энергетики провели необходимые технические мероприятия и тщательную проверку оборудования. Сегодня в течение дня горячая вода будет включена всем нашим клиентам, кроме тех адресов, где проводятся гидравлические испытания и ремонтные работы трубопровода", - отмечается в сообщении.

Возгорание на транзитном трансформаторе произошло около 18:00 мск 10 июля, были нарушены электроснабжение и подача ГВС. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 100 кв. м, горела отдельно стоящая трансформаторная подстанция мощностью 10 тыс. киловольт. В результате ЧП никто не пострадал.

Пензенская ТЭЦ-1 имеет установленную мощность 310 МВт, а весь пензенский филиал компании "Т плюс" выдает 326 МВт, которые приходятся на две ТЭЦ и котельную.