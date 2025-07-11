Замначальника ГЖИ Новосибирской области арестовали на два месяца

Дарья Дерябина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца заместителя начальника Государственной жилищной инспекции области Дарью Дерябину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2025 года в отношении Дерябиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, Дерябина, несмотря на многочисленные жалобы собственников дома на улице Островского в городе Бердске о подделке их подписей в протоколах общих собраний жильцов, издала приказ, согласно которому управление многоэтажкой перешло от товарищества собственников недвижимости к управляющей компании. На основании документа в реестр лицензий Новосибирской области были включены сведения об осуществлении коммерческой организацией деятельности по управлению этим домом, что повлекло нарушение прав граждан.