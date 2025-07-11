Во время атаки ВСУ на курское приграничье пострадали четыре человека

Пострадавших доставили в Беловскую ЦРБ

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника Беловский район Курской области, осколочные ранения получили четыре человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"В результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина. Все доставлены в Беловскую ЦРБ, состояние средней степени тяжести. Всем желаю скорейшего выздоровления", - написал он.