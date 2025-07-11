Судмедэксперт подтвердила выводы экспертизы о гибели детей в Красной Сопке

В прокуратуре региона сообщили, что сторона обвинения закончила представление доказательств

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Опрошенная в рамках судебного заседания судебно-медицинский эксперт подтвердила выводы экспертной комиссии о причинах гибели четырех детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае, произошедшем осенью прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления умерли четыре ребенка. В декабре их отцу Дмитрию Виноградову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной смерти стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне трагедии глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых. В мае 2025 года Назаровский городской суд Красноярского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины.

"Допросили судебного-медицинского эксперта-химика. Она подтвердила выводы экспертной комиссии о причине смерти детей - остром отравлении инсектицидами (синтетическими перитроидами) системного действия", - сообщили в ведомстве. Также эксперт пояснила механизм проведения химического исследования в рамках медицинских экспертиз. В рамках судебного заседания были оглашены аналогичные показания судебно-медицинского эксперта-токсиколога.

По словам представителя прокуратуры, сторона обвинения закончила представление доказательств. На следующем заседании, которое пройдет 24 июля, будет допрошен обвиняемый.

Следствие изначально рассматривало две основные версии произошедшего: употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. Всего в рамках расследования уголовного дела о гибели детей были проведены четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы, которые показали, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей.