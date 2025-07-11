В Красноярском крае завели дело о незаконной добыче гравия с ущербом

Ущерб превысил 247 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае о незаконной добыче песчано-гравийной смеси, в результате которой был нанесен ущерб окружающей среде на 247 млн рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Установлено, что с 2023 г. ООО "Прогресс" в отсутствие правовых оснований производилась добыча песчано-гравийной смеси на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 га без перевода земли в иную категорию", - говорится в сообщении.

В результате этого был уничтожен плодотворный слой почвы на 4 га земли, причиненный почвам ущерб превысил 247 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).