В Хабаровском крае проводят мероприятия по защите реки Ул

Работы по устранению последствий порыва ведутся согласно нормам действующего в стране законодательства

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Мероприятия по предотвращению дальнейшего загрязнения реки Ул проводят в Николаевском районе Хабаровского края после порыва пульпопровода. Об этом сообщил во "ВКонтакте" министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

Сбой технологического процесса с порывом пульпопровода произошел на золотодобывающем предприятии "Многовершинное" в Хабаровском крае, пульпа попала в реку Ул. Инцидент произошел накануне. В пятницу в соцсетях и СМИ распространились видео со светло-серым цветом воды в реке. Леонтьев сообщал, что утечка была устранена. Река Ул впадает в реку Джапи, которая впадает в озеро Орель.

"Весь поврежденный грунт изъят и перемещен в хвостохранилище. Проводится отсыпка, с помощью бульдозеров создаются защитные полосы, чтобы избежать дальнейшего попадания стекающих вод в реку. Цианиды (речь идет о водном растворе цианистого натрия) разлагаются в почве при положительных температурах и под воздействием солнца около трех дней. Важно не допустить их попадания в водный объект", - написал министр.

Работы по устранению последствий порыва ведутся согласно нормам действующего в стране законодательства, добавил он. На месте уже находятся представители прокуратуры, Росрыболовства, ожидаются представители Росприроднадзора, ведется отбор проб независимой аккредитованной лабораторией. "Причины и последствия происшествия будут известны после получения результатов отбора проб и проведения расследования. Фабрика работает в штатном режиме", - написал Леонтьев.

В Telegram-канале главы Николаевского района Анатолия Леонова разместили комментарий генерального директора предприятия "Многовершинное" Артема Авраменко. В нем сообщается, что в четверг около 20:00 (13:00 мск) произошел порыв сварочного шва гидрокомпенсатора на пульпопроводе продукта, который идет с фабрики на хвостохранилище. В результате порыва произошел выброс продукта в объеме двух кубов. "Фабрику мгновенно остановили, произвели все необходимые восстановительные работы, заварили, ликвидировали утечку, оборудование запустили в работу. В ночную смену и сегодня занимаемся ликвидацией", - привели слова Авраменко. Авария, как отмечается, могла произойти из-за скачков напряжения электроэнергии по линии 110 кВт от сетей Николаевска-на-Амуре, в связи с чем сгорели насосы и произошли гидроудары по линии трубопровода.