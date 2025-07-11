В Приморском крае в ДТП пострадали четыре человека

Прокуратура контролирует проверку по факту аварии

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Четыре человека, включая девятилетнего мальчика, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Черниговском районе Приморского края. Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Водитель автомобиля Toyota Wish, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем Toyota Mark 2. Все пострадавшие - водители и пассажиры обоих автомобилей - доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших девятилетний мальчик - пассажир Toyota Wish", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура контролирует проверку по факту ДТП. Она оценит законность решения, которое будет принято по результатам проверки.