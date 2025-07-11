Двоих жителей Брянской области задержали за подготовку терактов

В ФСБ сообщили, что задержанные готовили атаки с помощью дронов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Брянской области, которые собирали данные об объектах Минобороны и готовили атаки с помощью дронов. Взрывчатку и компоненты для самодельных взрывных устройств им переправляли на БПЛА с Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деятельности украинских спецслужб пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 г. р", - сообщили в ЦОС. Задержанные были пособниками украинской террористической организации, запрещенной в России. Они выполняли на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности.

По информации ФСБ, задержанные в интересах украинской стороны много раз осуществляли визуальное наблюдение, фото- и видеофиксацию объектов Министерства обороны РФ на территории региона и мест расположения суточных нарядов сотрудников правоохранительного блока. Пособники поднимали сброшенные ими с использованием БПЛА средства террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор из этих компонентов самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера, отметили в ФСБ.

По месту жительства одного из задержанных обнаружили FPV-дроны различных модификаций. Некоторые из дронов были оборудованы системой сброса взрывных устройств. Также обнаружены 3D-очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, позволяющий определять частоты работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами к нему, детонаторы и иные средства инициирования взрывных устройств и взрывчатых веществ. Через мессенджеры пособники террористов получали инструкции по управлению FPV-дронами, использованию специальных технических средств (анализатор частот и др.) для выявления и уничтожения средств РЭБ, ПВО, а также рекомендации по изготовлению СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия.

"Задержанные дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ЦОС.

Следственным подразделением УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. В ФСБ вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную вербовку россиян в мессенджерах и соцсетях, и призвали российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами.