Еще один фигурант по делу об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге останется под стражей

Суд ранее также оставил под стражей Аяза Сафарова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил под стражей Ахлимана Гянджиева, одного из обвиняемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд также оставил под стражей одного из фигурантов дела - Аяза Сафарова.

"Постановлением Ленинского районного суд Екатеринбурга Гянджиеву Ахлиману Сатдару оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 июля включительно. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Адвокат обвиняемого обжаловал постановление Ленинского районного суда в вышестоящей инстанции. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения, жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х гг. Под стражу заключены восемь обвиняемых.

По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще восемь граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.