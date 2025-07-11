Жителей Забайкалья задержали за за неправомерный доступ к компьютерной информации

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что общий ущерб может составлять около 2 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с УФСБ России задержали четверых жителей Петровска-Забайкальского за неправомерный доступ к компьютерной информации и хищение денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2024-2025 годах злоумышленники заходили на сайты операторов мобильной связи и искали свободные номера телефонов, ранее принадлежавшие гражданам. Затем они проверяли, был ли номер привязан к аккаунту на Едином портале государственных и муниципальных услуг, и восстанавливали доступ к нему. После этого проверяли кредитную историю бывших владельцев номеров, а также находили их реквизиты в кредитных организациях. Получив необходимые сведения, аферисты оформляли займы. Похищенные средства переводились на подконтрольные им банковские карты.

"По предварительным оценкам, общий ущерб может составлять около 2 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых", - написала Волк в своем Telegram-канале. В ходе обыска по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела (ст. 158, 159 и 272 УК РФ). В ближайшее время они будут соединены в одно производство. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "На данный момент предварительно установлена причастность подозреваемых к 12 преступлениям. Однако, по оперативным данным, потерпевших может быть больше, в том числе среди жителей других регионов", - подытожила представитель МВД.