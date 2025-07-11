Под Калининградом загорелось кафе в замке Шаакен

В региональном главке МЧС сообщили, что пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Возгорание кровли кафе "Таверна" на территории средневекового замка Шаакен под Калининградом ликвидируют специалисты МЧС России, сообщили ТАСС в региональном главке ведомства. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 300 кв. м, информация о пострадавших не поступала.

"В ликвидации пожара задействованы 26 человек и 7 единиц техники МЧС России. Горит кровля кафе, расположенного в замке Шаакен. Спасатели вынесли три газовых баллона - один пропановый и два углекислотных. Возгорание локализовано на площади 300 квадратных метров. Не допущено распространение огня на соседние строения", - рассказал представитель пресс-службы.

В настоящее время ведется разборка и проливка конструкций, уточнил собеседник. Пострадавших нет. Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России, добавил он.

Замок Шаакен - орденский замок в поселке Некрасово под Калининградом, основан около 1270 года. Является объектом культурного наследия регионального значения.