ФСБ показала видео задержания двух готовивших теракты жителей Брянской области

Они собирали данные об объектах Минобороны, а также готовили атаки с помощью дронов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ФСБ показала видео задержания двух жителей Брянской области, которые собирали данные об объектах Минобороны, а также готовили атаки с помощью дронов.

Взрывчатку и компоненты для самодельных взрывных устройств им переправляли на БПЛА с Украины.

По месту жительства одного из задержанных обнаружили FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, пульт управления БПЛА и 3D-очки, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами к нему, детонаторы и иные средства инициирования взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Задержанные дали признательные показания. Их заключили под стражу.