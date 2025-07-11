В Новосибирской области на заколовшего вилами собаку завели дело

Мужчина снял убийство на видео и выложил его в чат поселка

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Черепановского района Новосибирской области, который заколол собаку вилами, снял убийство на видео и разместил его в поселковом чате. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

"Следственным отделом МВД России по Черепановскому району возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с публичной демонстрацией)", - сообщила прокуратура. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором житель села Медведское жестоко обращался с бездомной собакой. Он заколол животное вилами якобы за то, что оно слишком часто заходило на его участок. Процесс убийства он снял на видео, которое затем выложил в поселковый чат.