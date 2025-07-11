Жительница Шебекина погибла из-за обстрела ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина умерла на месте до приезда бригады скорой помощи

БЕЛГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Жительница Шебекина Белгородской области погибла в результате прилета боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела города Шебекина погиб мирный житель. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей. Вся область скорбит вместе с вами", - написал он в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что вследствие прилета боеприпасов в частном доме пробита кровля, на территории другого домовладения повреждены хозпостройки, также посечены осколками два автомобиля. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил он.