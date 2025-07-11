В Подмосковье мужчина убил знакомую во время ссоры и расчленил ее тело

Обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Житель Подмосковья убил знакомую во время ссоры и расчленил ее тело, он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 67-летнему местному жителю в совершении убийства своей знакомой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 21 мая женщина приехала в гости к обвиняемому в Электросталь и между ними произошел конфликт. В ходе развития ссоры обвиняемый нанес женщине удар по голове, от полученной травмы она умерла на месте преступления. Желая скрыть совершенное преступление, мужчина расчленил тело погибшей, останки выбросил в несколько мусорных контейнеров, расположенных на придомовых территориях, некоторые фрагменты тела закопал на своем дачном участке.

С заявлением об исчезновении женщины в правоохранительные органы обратилась ее дочь, сообщив, что мать ушла к знакомому и не вернулась. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен последний маршрут передвижения потерпевшей и ее контакты с обвиняемым. После этого мужчина незамедлительно был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен следователю. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что мужчина - местный житель 1957 года рождения.

"В ходе проведения допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства. Следователями и криминалистами проведены осмотры, а также обыски по месту жительства обвиняемого, обнаружено, что телефон, ноутбук и документы погибшей мужчина спрятал в морозильной камере своего холодильника. Назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и ситуационная", - добавили в областном ГСУ СК.