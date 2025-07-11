На Кубани задержали двух членов украинской экстремистской организации "Аллатра"

В краевом управлении ФСБ России сообщили, что они вовлекали местных жителей в деятельность организации и склоняли их к передаче денег

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность двух представителей экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Аллатра", которые вовлекали местных жителей и склоняли их к передаче денег, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении ФСБ России.

"УФСБ России по Краснодарскому краю на территории региона пресечена противоправная деятельность двух представителей проукраинской нежелательной в России международной организации "Аллатра", основанной на Украине в 2011 году на основе идей религиозных культов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные 1980 года рождения осуществляли вовлечение жителей Краснодарского края в деятельность псевдорелигиозной организации, склоняли адептов к передаче им денежных средств, которые отправляли в адрес центрального подразделения , - говорится в сообщении.

В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). На время предварительного следствия они будут находиться под подпиской о невыезде.

Отмечается, что эта структура действовала в том числе в общественно-политическом направлении под прикрытием организации "Созидательное общество", которая систематически распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.

"Аллатра" - международное религиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательной организацией. В Генпрокуратуре РФ ранее указывали, что сектанты движения "Аллатра" на территории России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти. 24 июня Верховный суд признал экстремистской и постановил запретить на территории РФ украинскую организацию "Аллатра".